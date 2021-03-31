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محافظ المنيا ينعى الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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نعى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ببالغ الحزن والاسى الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، والذي وافته المنية اليوم الاربعاء، داعيا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وأكد محافظ المنيا على دور الدكتور كمال الجنزوري الوطني خلال سنوات عمله بالحكومة المصرية ورئاسته للحكومة لفترتين هامتين ودقيقتين من تاريخ الدولة المصرية، حيث كان الفقيد نموذجا يحتذي به من خلال خبرته الاقتصادية الكبيرة وحبه لتراب هذا الوطن.

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