تعرف على مصير الطالب المتغيب عن امتحان شهر مارس

دائمًا ما تمنح وزارة التربية والتعليم، الفرصة للطلاب المتغيبين عن حضور امتحان شهر مارس بعذر قهري، حيث يعقد لهم امتحان تكميلي، عكس المتغيبين بدون عذر.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مصير الطالب المتغيب بعذر قهري أو بدون عذر.



١. يعتبر الطالب الذى تغيب عن امتحان شهر مارس بدون عذر قانوني، متغيب ولن يعقد له امتحان آخر.



٢. ويحصل الطالب على متوسط الـ"3 اختبارات في الترم الثانى مما يعنى أن درجة الطالب النهائية ستقل لأن أحد هذه الاختبارات لم يحضرها وتغيب عنها.



٣. الطالب الذي تغيب عن الامتحانات بعذر مقبول يقدم ما يفيد أن تغيبه عن الاختبارات سببه مرض أو عذر قهري للإدارة التعليمية.



٤. ويحصل على امتحان تكميلي قبل نهاية العام الدراسي في منهج امتحان شهر مارس فقط.



٥. تقييم الطلاب في الترم الثانى يتم فيه تجميع درجات الطالب في الاختبارات الثلاثة وحصول الطالب على متوسطاتها.



٦. ويُعقد الامتحان الشهري فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان ويعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهي ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية.



توضع الامتحانات الشهرية من خلال الإدارات التعليمية وطباعتها وتصحيحها، طبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية، حيث تمثلت آلية وضعها الامتحانات في الالتزام بمقرارات كل شهر، وعدم وضع أسئلة معقدة من خارج المقررات الدراسية.



ويتم تقييم الطلاب عن الفصل الدراسى الثاني ستعقد لهم امتحانات في 3 شهور هي مارس وإبريل ومايو 2021، وتضاف درجات الطالب في الفصل الدراسى الأول بالامتحان المجمع للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى إلى درجات الترم الثاني.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن الطلاب في الشهادة الإعدادية لن يؤدوا امتحانات فى الفصل الدراسى الأول ولكن سوف يخبتروا في الترم الثانى من خلال امتحانات تحريرية في لجان مدرسية في شهر يونيو 2021 حسب الجدول التقليدى.