العثور على جثمان "محمد السيد" أحد غارقين لنش بورسعيد

عثرت وحدات الإنقاذ النهري، اليوم الأربعاء، على جثمان "محمود السيد محمد"، أحد الغرقين بلنش بورسعيد في غاطس البحر المتوسط، وتم إيداع الجثمان بمشرحة مستشفي الزهور المركزي ببورسعيد، تحت تصرف النيابة العامة.





تم العثور على الجثة المتحللة في شواطئ غزة، وظهرت الحقيبة الخاصة به، ثم ظهر عقبها جثمان الشهيد، وتم التأكد من هويته من خلال تحليل الـ dna، وتعرف الأهالي عليه من خلال الحذاء الذي عُثر عليه والذي يجمع بين اللونين الأبيض والأسود.



يذكر أن لنشًا تابعًا لأحد التوكيلات الملاحية بمحافظة بورسعيد، قد خرج لتوصيل مجموعة من الطرود لسفينة في غاطس البحر المتوسط على بعد 20 ميلًا، ونتيجة ارتفاع الأمواج لـ8 أمتار، تعرض اللنش للغرق وكانت النتيجة غرق خمسة ضحايا من العمال.