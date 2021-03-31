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عبور 81 سفينة اليوم.. تعرف على مستجدات قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:44 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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عادت حركة الملاحة إلى العمل بصورة منتظمة، فى قناة السويس، وذلك بعد نجاح الجهود المصرية العظيمة فى إنهاء أزمة السفينة البنمية الجانحة EVER GIVEN، يوم الإثنين الماضى، فى حدث مهم استحوذ على اهتمام العالم بأسره، لما تمثله القناة من قيمة اقتصادية كبرى لا لمصر فقط، وإنما لجميع دول العالم، باعتبارها شريانا ملاحيا محوريا.

81 سفينة عبرت القناة

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، حيث تسجل التقارير الملاحية، اليوم الأربعاء، عبور 81 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات صافية قدرها 4.8 مليون طن.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال بلغ 42 سفينة، بإجمالى حمولات صافية قدرها 3.1 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر 39 سفينة بالمجرى الملاحى الجديد للقناة، بإجمالى حمولات صافية قدرها 1.7 مليون طن.

الملاحة مستمرة لعبور السفن الموجودة فى مناطق الانتظار

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن الملاحة بالقناة مستمرة على مدار الساعة لضمان عبور جميع السفن الموجودة بمناطق الانتظار أو بالمدخلين الشمالى والجنوبى للقناة فى أقرب وقت ممكن، علاوة على استقبال السفن الجديدة استعدادا لعبورها القناة.

وتوجه رئيس هيئة قناة السويس بالشكر للعملاء من الخطوط الملاحية المختلفة لثقتهم فى قدرة القناة على تخطى الأزمة سريعا، والعمل بكامل طاقتها من جديد، لافتا إلى أنه يجرى العمل حاليا على قدم وساق للانتهاء من عبور جميع السفن الموجودة بالمجرى الملاحى، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك.

كما أعرب الفريق ربيع عن اعتزازه وأبنائه العاملين بالهيئة بالزيارة الداعمة التى أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقناة فى هذا التوقيت المهم، مشددا على أن تكريم الرئيس لجهود الهيئة فى إدارة أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN وسام على صدور جميع العاملين بالهيئة، ودافعا لاستكمال مسيرة العمل الوطنى المخلص لرفعة قناة السويس.

تعويم السفينة الجانحة

وعلى مدى 6 أيام، بدأت منذ جنوح السفينة، يوم 23 مارس الحالى، تواصلت الجهود المصرية، بسواعد أبنائها، وفى الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضى، أعلن رئيس هيئة قناة السويس، بدء تعويم السفينة بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 مترا بدلا من 4 أمتار، على أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له ليصل إلى مترين بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحى.

وبالفعل، ومع استمرار الجهود المصرية، أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس نجاح جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN.

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعامل المصريين مع الأزمة، حتى تمكنوا من إنهائها، وقال فى منشور له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى" فيسبوك": "لقد نجح المصريون اليوم فى إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، رغم التعقيد الفنى الهائل الذى أحاط بهذه العملية من كل جانب، وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعى، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التى يمررها هذا الشريان الملاحى المحورى، وإننى أتوجه بالشكر لكل مصرى مخلص ساهم فنيا وعمليا فى إنهاء هذه الأزمة".

وأضاف السيسي: "لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التى حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم، ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضى إلى حيث يقرر المصريون، وسلاما يا بلادى".

كما أجرى الرئيس السيسى أمس الثلاثاء، زيارة للقناة، قدم خلالها الشكر لجميع العاملين بالهيئة، كما تفقد المجرى الملاحى ومركز التدريب البحرى والمحاكاة التابع للهيئة بالإسماعيلية.

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