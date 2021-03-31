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اتحاد الصناعات: تلقينا طلبات من ٣٧٥ شركة للمشاركة في تنمية القري الأكثر فقرًا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
محمد عصام
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قال خالد عبد العظيم المدير التنفيذي  لاتحاد الصناعات المصرية، إن اتحاد الصناعات  تلقي طلبات من  من ٣٧٥ شركة للمشاركة في مبادرة حياة كريمة التي يرعها السيد رئيس الجمهورية لتنيمة القري الاكثر فقرا في صعيد مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اعلن عن اطلاق المرحلة الثانية من تنمية القري الاكثر فقرا  باستثمارات تبلغ ٥٠٠مليار جنيه لتنمية عدد ٤٢٠٩ قرية وذالك بمشاركة الشركات المصرية لتعظيم الاستفادة من المنتج المحلي.

وتابع عبد الغظيم خلال تصريحات صحفية، إن قائمة الشركات الاولي التى طالبت المشاركة في المباردة سيتم عرضها علي رئيس الوزراء اليوم بما يشمل طاقتهم الانتاجية ومدي قدرتهم علي زيادتها واسعار المنتاجات التي ستوردها في اطار المبادرة، مؤكدا علي ان الشركات المصرية قادرة علي تلبية احتياجات المبادرة  ينسبة ١٠٠% من مواسير وكابلات كهربائية و مضخات للمياه.

واشار عبد العظيم إلي أن الشركات راعت في اطار المبادرة وكمسؤالية اجتماعية منها تقديم أسعار مخفضة للمنتجات التي ستوردها للدولة.

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