إصلاح محطة الصرف الصحي ١ بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد





تفقد اللواء عادل الغضبان - محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لتفقد سير العمل بمحطة الصرف الصحى ١ بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، رافقه خلالها اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية، والمسؤولين عن أعمال إصلاح محطة الصرف.





شاهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الأعمال الجارية بالمحطة، مستمعا من المسؤولين عن أعمال إصلاح ورفع كفاءة المحطة وما تم من تطوير داخل المحطة لتواكب أعباء المنطقة الصناعية بأكملها.





وأطلع الغضبان على معدلات التنفيذ التى تمت حتى الآن، موجهًا بسرعة الانتهاء من اعمال إصلاح محطة الصرف الصحى ١ قريبا، لافتا أن المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد شهدت أعمال تطوير لعدد من محطات الصرف الصحى بما يضمن استيعاب المشروعات الصناعية الجديدة بالمنطقة فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمنظومة الصرف الصحى وتطويرها فى عدد من المناطق بالمحافظة.