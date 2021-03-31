الرابط والخطوات.. طريقة حجز تذاكر متحف الحضارة عبر الإنترنت



ويمكن بدء الحجز عبر هذا الرابط



وتعتبر وسيلة الحجز الإلكترونية بالمتحف القومي للحضارة المصرية هي الأولى من نوعها في المتاحف المصرية، والتي تعد إحدى وسائل تيسير وتنظيم عملية الدخول للمتحف.



والمتحف القومي للحضارة المصرية نشأت فكرة إنشاؤه عام 1982م، حينما أعلنت منظمة اليونسكو بناء على طلب الحكومة المصريه عن حملة دولية لإنشاء متحف النوبة فى أسوان، والمتحف القومى للحضارة المصرية بالقاهرة، تم الإعلان عن مسابقة معمارية لتصميم المتحف، حيث اختير التصميم الحالى وهو لمهندس معماري مصري، وسيناريو العرض كان لمتخصص ياباني.



وأسفرت الجهود المشتركة عن اختيار الموقع الحالي في منطقة الفسطاط والذي تم اختياره عام 1999م، بدلًا من أرض الجزيرة التي كان قد تم تحديدها سابقًا، وتعرف حاليا باسم دار الأوبرا المصرية.



وتم وضع حجر الأساس للمتحف عام 2002 بعد أعمال الحفائر التى تمت بالموقع فى عام 2000، وتهدف الجهود المشتركة لليونسكو والحكومة المصرية بشكل جماعى إلى إنشاء متحف يعكس الجوانب الثقافية المختلفة لتاريخ مصر الغني من خلال تبني الأساليب المتطورة من الناحية الجمالية والتكنولوجية.



وفي عام 2017 تم افتتاح قاعة للعرض المؤقت بعنوان الحرف المصرية عبر العصور المختلفة بحضور إيرينا بوكوفا مدير عام اليونسكو وتبلغ مساحة القاعة 1000 متر مربع، وتعرض 4 حرف وهي: الفخار، الأخشاب، النسيج، الحلي، وتضم حوالي 400 قطعة أثرية من مختلف العصور بالإضافة إلى عدد كبير من قطع التراث والأفلام والصور التي تبرز الطابع المميز للحرف المصرية الأصيلة. ويمكن بدء الحجز عبر هذاوتعتبر وسيلة الحجز الإلكترونية بالمتحف القومي للحضارة المصرية هي الأولى من نوعها في المتاحف المصرية، والتي تعد إحدى وسائل تيسير وتنظيم عملية الدخول للمتحف.والمتحف القومي للحضارة المصرية نشأت فكرة إنشاؤه عام 1982م، حينما أعلنت منظمة اليونسكو بناء على طلب الحكومة المصريه عن حملة دولية لإنشاء متحف النوبة فى أسوان، والمتحف القومى للحضارة المصرية بالقاهرة، تم الإعلان عن مسابقة معمارية لتصميم المتحف، حيث اختير التصميم الحالى وهو لمهندس معماري مصري، وسيناريو العرض كان لمتخصص ياباني.وأسفرت الجهود المشتركة عن اختيار الموقع الحالي في منطقة الفسطاط والذي تم اختياره عام 1999م، بدلًا من أرض الجزيرة التي كان قد تم تحديدها سابقًا، وتعرف حاليا باسم دار الأوبرا المصرية.وتم وضع حجر الأساس للمتحف عام 2002 بعد أعمال الحفائر التى تمت بالموقع فى عام 2000، وتهدف الجهود المشتركة لليونسكو والحكومة المصرية بشكل جماعى إلى إنشاء متحف يعكس الجوانب الثقافية المختلفة لتاريخ مصر الغني من خلال تبني الأساليب المتطورة من الناحية الجمالية والتكنولوجية.وفي عام 2017 تم افتتاح قاعة للعرض المؤقت بعنوان الحرف المصرية عبر العصور المختلفة بحضور إيرينا بوكوفا مدير عام اليونسكو وتبلغ مساحة القاعة 1000 متر مربع، وتعرض 4 حرف وهي: الفخار، الأخشاب، النسيج، الحلي، وتضم حوالي 400 قطعة أثرية من مختلف العصور بالإضافة إلى عدد كبير من قطع التراث والأفلام والصور التي تبرز الطابع المميز للحرف المصرية الأصيلة.

أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان لها أمس عن تفعيل الحجز الإلكتروني لتذاكر دخول المتحف القومي للحضارة المصرية من خلال موقع المتحف الرسمي، وهو المتحف المقرر افتتاحه يوم السبت المقبل 3 أبريل.وحصلت بوابة الفجر الإلكترونية على الرابط الخاص بحجز التذاكر إلكترونيًا، وهو عبارة عن خانات يتم ملئها يدويًا وتحديد يوم الزيارة ونوع التذكرة، وعدد التذاكر، ويطلب الموقع اسم الحاجز، وبريده الإلكتروني، ثم يدفع القيمة بواسطة البطاقات البنكية، ثم يصله على الايميل التذكرة بموعد وتاريخ الزيارة.