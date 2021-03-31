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القائمة كاملة.. تعرف على أعراض كورونا في الموجة الثالثة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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خلال الفترة الماضية، كشف عدد من المختصين أعراض جديدة لفيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، ذلك الوباء الذي ظهر في مختلف دول العالم خلال الأشهر الأخيرة.

وظهر فيروس كورونا "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

واعتبر بعض المختصين أن الأعراض الجديدة بمثابة أعراض الموجة الثالثة للفيروس، محذرين المواطنين منها.

٦ أعراض جديدة
وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية عن ظهور أعراض جديدة لفيروس كورونا المستجد، وهي: التهاب شديد فى غشاء العين، انتشار طفح جلدي، تأثر حاسة السمع، حدوث ألم وخفقان، تعب وألم شديد بالجسد، الصداع.

تورم واحمرار في الأطراف
وفي هذا الشأن، قال هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إنه توجد حالات يظهر عليها طفح جلدي مع بدء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما أن أن هناك حالات يظهر عليها تورم واحمرار في الأطراف مع بدء الإصابة.

وأوضح هاني الناظر أن هناك الكثير من المتعافين من كورونا، يظهر عليهم أعراض مختلفة كالطفح الجلدي والهرش.

بينما تشمل الأعراض الأكثر شيوعا الرشح وارتفاع درجة الحرارة والصداع والكحه وفقدان حاستي الشم والتذوق والإسهال والقيء وضيق التنفس.

أعراض طويلة الأمد
كما يتسبب فيروس كورونا في ظهور أعراض تستمر لأسابيع أو شهور بعد زوال العدوى، وتشمل الأعراض الطويلة الشائعة لـ كورونا التعب الشديد وضيق التنفس وألم الصدر أو ضيقه وضباب الدماغ.

قد يعاني البعض أيضًا من الأرق وخفقان القلب والدوخة  وآلام المفاصل، ومن الأعراض الأخرى أيضًا الاكتئاب والقلق وطنين الأذن وآلام الأذن والمرض والإسهال وآلام المعدة وفقدان الشهية.

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