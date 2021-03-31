قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الأربعاء، السماح للمنتخبات بخمسة تبديلات في كل مباراة خلال بطولة أوروبا 2020.



ودخل التعديل المؤقت على قواعد اللعبة بإتاحة خمسة تغييرات في المباراة بسبب الصعوبات التي نجمت عن اللعب خلال جائحة كوفيد-19، ويتم تطبيقه حالياً خلال مباريات الأندية الأوروبية وتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.



وقال "يويفا" في بيان: "نظراً لآن أسباب قاعدة التغييرات الخمسة لا تزال سارية، كما أن هذه القاعدة مطبقة بالفعل في تصفيات كأس العالم التي تستمر من مارس (آذار) 2021 إلى الشهر نفسه في عام 2022، فقد تقرر تمديد هذا التعديل إلى بطولة أوروبا 2020 في يونيو (حزيران) إلى يوليو (تموز) 2021، وكذلك نهائيات دوري الأمم الأوروبية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 ومباريات الهبوط في دوري الأمم التي ستقام في مارس (آذار) 2022".



ورفع "يويفا" أيضاً حد 30% من سعة الملاعب لحضور الجماهير، وفضل أن يترك تحديد عدد الجماهير في الملاعب للسلطات المحلية، في خطوة ستسمح لبعض الملاعب بدخول المزيد من الجماهير في بطولة أوروبا 2020.



ولم يتم التصويت على تعديل بطولة دوري أبطال أوروبا بداية من 2024، حيث من المقرر أن يصوت "يويفا" على خطط تعديل البطولة في الاجتماع التنفيذي المقبل في 19 أبريل (نيسان).