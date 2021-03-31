Advertisements

محافظ أسوان .. إلغاء سير الكبود على بعض أحياء مدينة أسوان من أول إبريل

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
Advertisements

في إطار الجهود المتواصلة التى تقوم بها المحافظة لدعم منظومة التطوير والتحديث الجارية قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلغاء حركة سير سيارات البيك آب ( الكبود ) وإستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة بداية من أول أبريل ٢٠٢١ على 4 خطوط سير بطرق كيما والشلال والصداقة القديمة والمنطقة الصناعية بالعلاقي وذلك كمرحلة ثالثة التي تضم 190 سيارة من أجمالى تحديث 950 سيارة سيرفيس حتى الأن على مستوى مدينة أسوان،


مؤكدًا بأنه بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات وبنك التنميه والائتمان الزراعى تم توفير فرص تمويل لعمليات الإحلال والتجديد لسيارات الكبود القديمة بسيارات ميكروباص حديثة بنفس أرقام اللوحات المعدنية ووفقًا لقواعد قانون المرور ولائحته التنفيذية وبمقدم يتراوح بين 25 % إلى 35 % من قيمة السيارة،


كما أوضح محافظ أسوان بأنه بعد عملية الإحلال سيكون لسيارات الميكروباص الحديثة الأولوية للعمل على نفس الخطوط وسيحدد لها لون موحد بإستيكر طبقًا لخط السير من أجل تحقيق الإنضباط المرورى والقضاء على المواقف العشوائية،


مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن مشروع الإحلال والتجديد بتفريغ مدينة أسوان من سيارات البيك آب ( الكبود ) بنهاية يونيو القادم، على أن يتوازى مع ذلك تفريغ مدن المحافظة بالكامل من هذه السيارات بنهاية ديسمبر 2021 ليتم العمل بها داخل نطاق القرى فقط.
محافظ أسوان .. إلغاء سير الكبود على بعض أحياء مدينة أسوان من أول إبريل
محافظ أسوان .. إلغاء سير الكبود على بعض أحياء مدينة أسوان من أول إبريل
محافظ أسوان .. إلغاء سير الكبود على بعض أحياء مدينة أسوان من أول إبريل
محافظ أسوان .. إلغاء سير الكبود على بعض أحياء مدينة أسوان من أول إبريل
محافظ أسوان .. إلغاء سير الكبود على بعض أحياء مدينة أسوان من أول إبريل
محافظ أسوان .. إلغاء سير الكبود على بعض أحياء مدينة أسوان من أول إبريل

أخبار تهمك

بشرى سارة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 47 دقيقة

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 20 ساعة

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ ساعة الا ربع

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ يوم

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

رسائل عاجلة من دول الخليج لمصر.. آخر مستجدات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن حقيقة الصفقة التبادلية بين الأهلي والترجي

منذ 40 دقيقة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد المريخ في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا الصينية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

ساسي يفاجئ الزمالك بطلب جديد

منذ حوالي 4 ساعات

الموت يُفجع الفنانة كندة علوش

منذ أقل من ساعتين

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

03:38 م

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

02:29 م

الكشف عن حقيقة الصفقة التبادلية بين الأهلي والترجي

04:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان