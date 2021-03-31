كثف الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، التدريبات البدنية لتحسين لياقة اللاعبين قبل زيارة مصيرية إلى مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم يوم السبت.



ويبدو الزمالك، وصيف بطل الموسم الماضي، مهدداً بالخروج من دور المجموعات بدوري الأبطال ولا بديل عن الفوز في الجزائر للتمسك ببصيص الأمل في مرافقة الترجي إلى دور الثمانية.



واشتكى كارتيرون من تراجع لياقة اللاعبين عند عودته للمنصب في وقت سابق هذا الشهر وقال الزمالك عبر موقعه، إن المدرب الفرنسي شدد على ضرورة رفع مستوى اللياقة في الفترة المقبلة.



وأظهر كارتيرون سعادته بتحسن الحالة النفسية للاعبين بانضمامهم لمنتخب مصر في الفترة الماضية والتعافي من هزيمتين متتاليتين أمام الترجي.



وقال كارتيرون لموقع الزمالك: "نسعى لعلاج السلبيات وتقديم كرة قدم جميلة تسعد الجماهير وتحقيق أفضل النتائج في الفترة القادمة".



وجمع الزمالك نقطتين من أربع مباريات بدوري الأبطال بينما يملك مولودية الجزائر ثماني نقاط في المركز الثاني خلف الترجي المتصدر بعشر نقاط.



وفي الدوري المصري الممتاز يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 33 نقطة بفارق ست نقاط عن غريمه الأهلي الذي تتبقى له ثلاث مباريات.