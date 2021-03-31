انضمام المُنشد محمود التهامي لجمعية المؤلفين والملحنين

انضم المُنشد محمود التهامي، إلى جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، التي يترأس مجلس إدارتها الشاعر والسيناريست مدحت العدل.



من جهة أخرى كان محمود التهامي صرح خلال استضافته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، عن سبب قرار نقابة المهن الموسيقية إيقافه، وعدم مزاولة النشاط.





وقال التهامي إنه فوجئ بصدور قرار من نقابة المهن الموسيقية بإيقافه بناءً على شكوى مقدمة على إثر حفل له في أسوان، حيث تعامل بشكل غير جيد مع لجنة العمل، التي توجهت إليه في حفل أحياه في أسوان بتاريخ 27 ديسمبر، وبناء على ذلك اتخذت النقابة معه إجراء قانونيا بإيقافه وعدم مزاولته النشاط.

