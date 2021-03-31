التموين: بدء صرف احتياجات منافذ صرف السلع التموينية لشهر ابريل

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجاره الداخليه، لشركتا الجملة ( العامة والمصرية )، أكد رئيسا الشركتين أن المخازن التابعه لهم يقومون منذ 27 من الشهر الجاري بصرف كل مخصصات منافذ صرف السلع التموينية من مخازنها التي تنتشر في محافظات الجمهورية، واكدا أن السلع التي تسلم لمنافذ الصرف من بقاليين تموينين و منافذ جمعيتي تصل الى 28 سلعه تتنوع ما بين الارز ، والسكر، والزيت، والمكرونه، ومساحيق الغسيل، والصابون وصولأً للكبريت، وأشارا الي أن عمليات أمداد تلك المخازن بالسلع مستمره دون انقطاع نهاراً وليلاً، لامداد تلك المخازن لتصل السلع التموينيه التي تحتاجها منافذ الصرف من سلع مقررة على بطاقه الدعم، أو السلع الحرة التى تصرف للمواطنين على فارق نقاط الخبز.





ومن جانبه أكد احمد كمال - المتحدث الرسمي للوزاره معاون الوزير، أن وزير التموين والتجاره الداخليه، شدد على رئيسا الشركتين ( العامه و المصريه ) بتوفير السلع التي تصرف على بطاقه الدعم بجوده عاليه حتى تنال رضا المواطنين، وأشار الى أن نسب صرف السكر يوميا طبقاً لأحتياجات منافذ الصرف تصل الى 4000 طن، والزيت 3000 طن، والأرز والمكرونه 1000 طن / يومي لكل صنف ، مؤكداَ أن الدكتور علي المصيلحي ، أكد أن الزيت على بطاقه الدعم بـ17 جنيه / للكيلو، رغم أرتفاع أسعار الزيوت عالمياً.





وأشار كمال إلى أن منافذ التوزيع تخضع لرقابة تموينيه كبيره، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه خاصه وأن الدوله تدعم المنظومه التموينيه على بطاقه الدعم بــ 36 مليار جنيه سنويا، بمتوسط شهرى يصل الى أكثر من 3 مليار جنيه.