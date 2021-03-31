شاهد أعمال تطوير 'سوق الروضة' ببورسعيد (صور)







أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن استكمال أعمال تطوير الشوارع بحى العرب، حيث تم البدء فى أعمال رصف ووضع الطبقة الأسفلتية بشارع الروضة "سوق الروضة سابقًا" بداية من شارع كسرى بحى العرب وحتى شارع ( 100 )، تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد.





أكد اللواء عادل الغضبان بأن حى العرب باعتباره أقدم أحياء المحافظة، شهد تطوير ورفع كفاءة فى العديد من الشوارع الفرعية بالتوازى مع الشوارع الرئيسية للمحافظة، مشددا على الاهتمام بتطوير شارع الروضة والذى يعتبر من المناطق الحيوية بحى العرب.





ووجه الغضبان بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف بالشوارع الطولية والفرعية بحى العرب والمناخ، لافتا أن محافظة بورسعيد تشهد خلال الفترة الحالية خطة موسعة لتطوير الشوارع بمختلف أحياء بورسعيد، بالتوازى مع المشروعات التنموية والخدمية المقامة حديثا لتحقيق التكامل فى الخدمات المقدمة للمواطن.