محافظة الجيزة تلغى احتفالاتها بالعيد القومي

أعلنت محافظة الجيزة، إلغاء احتفالات العيد القومي، الذي يوافق 31 مارس من كل عام، تضامناً مع القرارات التي تتخذها الدولة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وهنأت المحافظة كافة قياداتها ومواطنيها، بحلول ذكرى العيد القومى للمحافظة، التى توافق اليوم 31 مارس، بمناسبة ذكرى استشهاد أبناء قرية نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزى فى ثورة 1919.



وأكدت محافظة الجيزة، أنه سيتم الاكتفاء بافتتاح بعض من المشروعات الخدمية للمواطنين بالمحافظة دون أى تواجد من قبل المواطنين للحد من أى تجمعات.

