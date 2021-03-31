وزيرة الثقافة تنعى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق

نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق الذى غيبه الموت اليوم الاربعاء 31 مارس عن عمر يناهز 88 عام وقالت ان مصر فقدت احد رجالها المخلصين والذى افنى حياته فى سبيل رفعة وازدهار البلاد ، واضافت ان انجازات الراحل شاهده على وفائه للوطن ، مؤكدة انه قدم الكثير من الاسهامات التى عبرت عن خبراته الواسعة خاصة فى مجال الاقتصاد ، وقدمت العزاء لاسرته واصدقائه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته .



