Advertisements
وزيرة الثقافة تنعى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق
الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:13 م
الفجر الفني
Advertisements
نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق الذى غيبه الموت اليوم الاربعاء 31 مارس عن عمر يناهز 88 عام وقالت ان مصر فقدت احد رجالها المخلصين والذى افنى حياته فى سبيل رفعة وازدهار البلاد ، واضافت ان انجازات الراحل شاهده على وفائه للوطن ، مؤكدة انه قدم الكثير من الاسهامات التى عبرت عن خبراته الواسعة خاصة فى مجال الاقتصاد ، وقدمت العزاء لاسرته واصدقائه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته .
يذكر أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس وزراء مصر الاسبق من مواليد 12 يناير عام 1933 بمحافظة المنوفية ، حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشغان الأميركية ، شغل منصبي محافظ بني سويف والوادي الجديد في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ثم مديرا لمعهد التخطيط القومي، وتولى وزارة التخطيط ثم تولى منصب رئيس وزراء مصر عام 1996 واستمر في منصبه حتى عام 1999 ، كان صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003، لإنقاذ اقتصاد مصر، وبعدها دخلت مصر مرحلة الانطلاق وتكفلت خططه الاقتصادية برعاية محدودي الدخل والطبقات المتوسطة وثبات أسعار السلع والعملات ، وعقب ثورة يناير 2011، شغل منصب رئيس الوزراء مجددا، واستمر فيه من 7 ديسمبر من العام 2011 وحتى 25 يونيو 2012 .
Advertisements