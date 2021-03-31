Advertisements

وزيرة الثقافة تنعى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:13 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق الذى غيبه الموت اليوم الاربعاء 31 مارس عن عمر يناهز 88 عام وقالت ان مصر فقدت احد رجالها المخلصين والذى افنى حياته فى سبيل رفعة وازدهار البلاد ، واضافت ان انجازات الراحل شاهده على وفائه للوطن ، مؤكدة انه قدم الكثير من الاسهامات التى عبرت عن خبراته الواسعة خاصة فى مجال الاقتصاد ، وقدمت العزاء لاسرته واصدقائه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته . 

يذكر أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس وزراء مصر الاسبق من مواليد 12 يناير عام 1933 بمحافظة المنوفية ، حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشغان الأميركية ، شغل منصبي محافظ بني سويف والوادي الجديد في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ثم مديرا لمعهد التخطيط القومي، وتولى وزارة التخطيط ثم تولى منصب رئيس وزراء مصر عام 1996 واستمر في منصبه حتى عام 1999 ، كان صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003، لإنقاذ اقتصاد مصر، وبعدها دخلت مصر مرحلة الانطلاق وتكفلت خططه الاقتصادية برعاية محدودي الدخل والطبقات المتوسطة وثبات أسعار السلع والعملات ، وعقب ثورة يناير 2011، شغل منصب رئيس الوزراء مجددا، واستمر فيه من 7 ديسمبر من العام 2011 وحتى 25 يونيو 2012 .

أخبار تهمك

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يدرس تعديل عقد نجم الفريق بعد تألقه مع منتخب مصر

منذ ربع ساعة

كارتيرون يُعيد هذا الثنائي إلى تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر

منذ ساعة الا ربع

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 10 ساعة

جوارديولا يختار بديل أجويرو في مانشستر سيتي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا الصينية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

بشرى سارة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 23 ساعة

الموت يُفجع الفنانة كندة علوش

منذ ساعتين و 49 دقيقة

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 21 ساعة

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ حوالي 19 ساعة

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ يوم

الكشف عن حقيقة الصفقة التبادلية بين الأهلي والترجي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ ساعتين و 39 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

03:38 م

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

02:29 م

كارتيرون يُعيد هذا الثنائي إلى تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان