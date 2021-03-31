تفاصيل لقاء وزير النفط الكويتي بالمستشفى القانوني للبرلمان العربي

استقبل الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس، وزير النفط والتعليم العالي بدولة الكويت، خالد الجار الله الحسيني المستشار القانوني لرئيس البرلمان العربي.



حيث أشاد وزير النفط والتعليم العالي بدولة الكويت بالجهود الكبيرة التي يقوم بها البرلمان العربي لدعم وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية في خدمة القضايا والمصالح العربية والدفاع عنها أمام كافة المحافل الإقليمية والدولية، كما أشاد بالطفرة الملحوظة التي يشهدها نشاط البرلمان العربي في دورته الجديدة، مثمنًا المبادرات الخلاقة التي أطلقها البرلمان العربي مؤخرًا، ومنها إنشاء مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية وإطلاق المرصد العربي لحقوق الإنسان، فضلًا عن انفتاحه الكبير على تعزيز التعاون مع الدول العربية على كافة المستويات.



ومن جانبه، نقل المستشار خالد الجار الله شكر وتقدير رئيس البرلمان العربي للدعم التام الذي تقدمه دولة الكويت للبرلمان العربي، وكذلك الجهود المخلصة والمقدرة التي تبذلها، بقيادة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في خدمة القضايا العربية والدفاع عنها وتعزيز العمل العربي المشترك.



كما استعرض الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس تأطير التعاون بين البرلمان العربي والتعليم العالي بدولة الكويت عبر التوقيع على بروتوكول تعاون بين البرلمان العربي، من خلال مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، ووزارة التعليم العالي بدولة الكويت، وعلى نحو يساهم في بناء قدرات أبناء دولة الكويت الملتحقين بالدراسة في جمهورية مصر العربية في جميع المراحل وفي مختلف التخصصات.

وأشاد المستشار القانوني لرئيس البرلمان العربي بالاجتماع وماتم التطرق له بما يعزز العمل العربي المشترك.