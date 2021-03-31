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خالد الجندي: تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس ملحمة بطولية (فيديو)

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بجهود العاملين في هيئة قناة السويس وإنجازهم بالنجاح في تعويم السفينة الجانحة وإعادة حركة الملاحة للمجرى البحري.

وقال "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "أشيد بهذه البطولة التي سطرتها الدولة المصرية وهيئة قناة السويس بهذه الملحمة البطولية بإعادة فتح المجرى الملاحي وإزاحة العائق المتمثل في السفينة التي أدت إلى هذه الأزمة".

وأضاف "كانت بطولة طيبة استعاد فيها الشعب المصري أمجاد البطولات والبطولة التي نراها ونشيد بها ونؤكدها مرارا وتكرارًا وها هو الشعب المصري يكرمه الله بسطر جديد من أسطر البطولة والتضحية شكر الله لشعبنها ورئيسنا وحكومتنا ولهيئة قناة السويس أن أضافوا إلى بطولات هذا الشعب تلك البطولة المباركة".

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