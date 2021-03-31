جوارديولا يختار بديل أجويرو في مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن قرار مانشستر سيتي الإنجليزي بالسماح لنجم القرار الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الرحيل في الصيف المقبل يعكس سعيهم وراء شيء كبير والثقة في قدرتهم على تحقيق هدفهم.





وألمحت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز البريطانية أن مانشستر سيتي واثق من التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني كبديل للنجم الأرجنتيني.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن العديد من الأحداث قد تسارعت في الموسم الحالي وزادت من الحاجة إلى تصحيح هذا الأمر, حيث عانى أجويرو من مشاكل الإصابة واللياقة البدنية لمدة تسعة أشهر كما بدأ خمسة فقط من مباريات المان سيتي في الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا البالغ عددها 38 مباراة حتى الآن وساهم في صنع ثلاثة أهداف فقط.





ونوهت الصحيفة البريطانية أن هالاند البالغ من العمر 20 عامًا ظهر باعتباره الخيار الأكثر ضمانة للحصول على فرصة لتكرار سجل أجويرو الغزير مع مانشستر سيتي, حيث يمتلك 49 هدفا في 49 مباراة مع بروسيا دورتموند منذ انتقاله للنادي الألماني في يناير 2020.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه تم منح أجويرو أطول فترة ممكنة لإثبات قدرته على العودة إلى أفضل حالاته لكن الحب والاحترام الذي حظي به في السيتيزنز لم يمنعهم من الاستمرار في التخطيط للمستقبل ومن المرجح أن تأتي خطوة هالاند الكبيرة والمحددة في الصيف المقبل بعد ذلك.





ولفتت الصحيفة البريطانية أن المان سيتي لا يستطيع تفويت فرصة التعاقد مع جوهرة مثل هالاند بالطريقة التي فعلوا بها مع كيليان مبابي في عام 2017.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذا لا يعني تلقائيًا أنه لم يكن هناك مكان لأجويرو كلاعب غير رئيسي في التشكيلة، حيث لا يزال فرناندينيو متواجداً بعد موسمين تقريبًا من التوقيع مع بديله رودري لكن من غير المفاجئ أن أحد أفضل المهاجمين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لا يزال يشعر بأنه لديه الكثير ليقدمه كلاعب أساسي.



