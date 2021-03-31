كارتيرون يُعيد هذا الثنائي إلى تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر





استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على إعادة الثنائي محمد عبد الشافي الظهير الأيسر العائد من الإصابة، ومحمد أبو جبل حارس الفريق لتشكيل الفارس الأبيض أمام مولودية الجزائر.





عودة عبد الشافي وأبو جبل لتشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر





ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمواجهة مولودية الجزائر ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





من جانبه استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، على مشاركة محمد محمد أبو جبل حارس الزمالك، لحراسة عرين الفريق أمام مولودية الجزائر، وظهور محمد عبد الشافى في مركز الظهير الأيسر بديلا لأحمد فتوح وعبد الله جمعة.





وأكد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، للاعبي الزمالك إن الأولوية في اختيار التشكيل الأساسي للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، في الفترة المقبلة هي ستكون للعناصر المتاحة أمامه، في تدريبات الفارس الأبيض.





ويملك الزمالك فرصة ضعيفة للتأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حيث يحتاج الأبيض إلى تحقيق الفوز على مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي، وانتظار خسارة الفريق الجزائري أمام الترجي الرياضي التونسي في الجولة الأخيرة.