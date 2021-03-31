Advertisements

كارتيرون يُعيد هذا الثنائي إلى تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على إعادة الثنائي محمد عبد الشافي الظهير الأيسر العائد من الإصابة، ومحمد أبو جبل حارس الفريق لتشكيل الفارس الأبيض أمام مولودية الجزائر.

عودة عبد الشافي وأبو جبل لتشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمواجهة مولودية الجزائر ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

من جانبه استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، على مشاركة محمد محمد أبو جبل حارس الزمالك، لحراسة عرين الفريق أمام مولودية الجزائر، وظهور  محمد عبد الشافى في مركز الظهير الأيسر بديلا لأحمد فتوح وعبد الله جمعة.

وأكد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، للاعبي الزمالك إن  الأولوية في اختيار التشكيل الأساسي للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، في الفترة المقبلة هي ستكون للعناصر المتاحة أمامه، في تدريبات الفارس الأبيض.

ويملك الزمالك فرصة ضعيفة للتأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حيث يحتاج الأبيض إلى تحقيق الفوز على مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي، وانتظار خسارة الفريق الجزائري أمام الترجي الرياضي التونسي في الجولة الأخيرة.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ى الزمالك كارتيرون الزمالك الابطال أبوجيل

أخبار تهمك

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 21 ساعة

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ يوم

الكشف عن حقيقة الصفقة التبادلية بين الأهلي والترجي

منذ أقل من ساعتين

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 10 ساعة

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يُعيد هذا الثنائي إلى تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر

منذ ساعة الا ربع

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يدرس تعديل عقد نجم الفريق بعد تألقه مع منتخب مصر

منذ ربع ساعة

بشرى سارة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا الصينية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 23 ساعة

الموت يُفجع الفنانة كندة علوش

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ حوالي 19 ساعة

جوارديولا يختار بديل أجويرو في مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

كارتيرون يكتفي بـ "عبد الشافي وجمعة" ويرفض عودة أبو الفتوح

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة نادي مصر

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الترجي التونسي اليوم الثلاثاء في دوري أبطال إفريقيا

فرصة وحيدة تؤهل الزمالك إلى دور ثمن نهائي أبطال أفريقيا

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

03:38 م

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

02:29 م

كارتيرون يُعيد هذا الثنائي إلى تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان