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نقيب المحامين يَنْعَى الدكتور كمال الجنزوري

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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نعى رجائي عطية نقيب المحامين، ومجلس النقابة العامة، وفاة الأستاذ الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

وتوفى الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، منذ قليل، عن عمر يناهز 88 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض، بمستشفى القوات الجوية، بالتجمع الخامس.

ولد الدكتور كمال الجنزورى في 12 يناير 1933 بقرية جروان، مركز الباجور، محافظة المنوفية، شغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف قبل أن يدير معهد التخطيط القومي ثم يصبح وزيرًا للتخطيط فنائبًا لرئيس الوزراء.

وشغل منصب رئيس مجلس الوزراء فى يناير 1996 - أكتوبر 1999، ليشغل المنصب مرة أخرى فى نوفمبر 2011- يوليو 2012، حتى تم تعينه مستشار لرئيس الجمهورية عدلي منصور للشئون الاقتصادية فى يوليو 2013.

كانت أخر تصريحاته، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، جاء في ملف مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات، والرئيس يضع على عاتقاه القضاء على هذه العشوائيات، لافتًا إلى أن بناء العاصمة الإدارية الجديدة هو إضافة جديدة لكيان كبير ولن تلغى العاصمة القديمة، وهى كيان سيكون له شأن كبير في المستقبل.

وقال:" لا تحرك للتنمية في أي دولة في العالم إلا بوجود الحقيقة أن أى بنية حقيقة فى أى دولة في العالم دون وجود بنية أساسية، والدليل أكبر ولاية في أمريكا وهى ولاية كاليفورنيا بدأوا البينة التحيتية في بناء الطرق والكبارى والسكك الحديدية وحتى اليوم اقتصاد كاليفورنيا من أكبر الاقتصاديات في العالم نتيجة البنية التحتية القوية.

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