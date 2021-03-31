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رفع الاثقال يدعم سارة سمير فى جلسة خاصة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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عقد مجلس ادارة الاتحاد المصرى لرفع الاثقال برئاسة محمود محجوب جلسة خاصة مع البطلة الاوليمبية سارة سمير فى وجود شقيق اللاعبة وعضاء مجلس الادارة احمد عبد الموجود و محمد عبد المقصود وهانى شيخون و وفاء موسى و ايمان حسين الى جانب الراعى  الرسمى للاعبة وتم الاستماع الى مطالبها خلال الفترة المقبلة لحين حل ازمة الايقاف الدولى للعبة واللاعبون
ووعد مجلس ادارة اللجنة المؤقتة التى تم تشكيلها لادارة الاتحاد مؤخرا اللاعبة  بتوفير كافة مطالبها  وأن الفترة المقبلة ستشهد تحركات سريعة داخل الاتحاد وخارجه مع كافة الجهات الرياضية فى مصر تمهيدا لعودة منتخبات  رفع الأثقال للبطولات الدولية  ليتناسب مع طموحات مصر.

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