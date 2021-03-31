شيخ أزهري بعد تعويم السفينة الجانحة خلال أيام: "الرئيس السيسي بينه وبين ربنا عمار" (فيديو)

علق الشيخ محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، على نجاح العاملين في قناة السويس بتعويم السفينة الجانحة وعودة العمل للمجرى الملاحي بالقناة.



وقال "أبو عاصي" خلال حواره مع الشيخ خالد الجندي ببرنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "أرى في هذه الأزمة وغيرها أن الرئيس السيسي بينه وبين الله عمار فما نقع في أزمة إلا وتجد أن ربي يؤيده ويمده بالتوفيق".



وأضاف "أنا على ثقة أن الرئيس السيسي على صلة طيبة بالله وحبله مع الله موصول، وبعضهم في هذه الأزمة قالوا أنها لن تحل قبل أشهر وفي أيام معدودة تنتهي هذه الأزمة، وقراراته تتميز بالحكمة البالغة والصبر والتأني واللفظ المؤدب".



وتابع "على الرغم من الهجوم المستمر الذي تعرض له من أنصار الجماعات الإرهابية، يتعفف لسانه أن يرد عليهم، وأسال الله أن يحفظه ويرده على الكل بالعمل وبمزيد من الإيمان ومزيد من حب سيدنا رسول الله وتعظيم حرمات الله وان يرزقه البطانة الصالحة والتي تأخذ بيده وأيدينا إلى سعادة الدنيا والآخرة".





