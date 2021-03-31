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القومي يفوز على مستقبل وطن بالقسم الثالث

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:44 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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اختتمت اليوم، الأربعاء، مباريات الأسبوع الثالث والعشرون للمجموعة الخامسة بالقسم الثالث بفوز فريق القومي على مستقبل وطن بهدف دون مقابل، فى المباراة التى اقيمت على ملعب نادي المرج .

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب حسن علي (أبو سكرة) فى الدقيقة 50 من عمر المباراة .

وشهدت المباراة حالة طرد للاعب حمدي سعيد قائد فريق مستقبل وطن لضربه للاعب وليد ترك بدون كرة، وتألق الحارس إسلام عطيتو فى مباراة اليوم اثر تصديه لأكثر من كرة لمستقبل وطن، أنقذ اللاعب أحمد إبراهيم (بؤلة) قائد القومي مرماه فريقه من هدف محقق لمستقبل وطن.

لينتهى المباراة، بفوز القومي بهدف دون مقابل، ليرتفع رصيده إلى 41 نقطة ليصعد للمركز الثالث، بينما يتجمد رصيد مستقبل وطن عند 33 نقطة بالمركز السادس.

واقيمت بالأمس، باقى مباريات الأسبوع، وجاءت النتائج كالاتي:

أبو النمرس 0-0 الصيد
جولدي 0-0 جينيس
أكتوبر 1-0 بشتيل
البدرشين 1-1 المعادي
العياط 1-2 الصف
حلوان العام 0-1 الإتصالات

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الإتصالات 63 نقطة
2- كاسكادا 43 نقطة
3- القومي 41 نقطة
4- المعادي 40 نقطة
5- أبو النمرس 36 نقطة
6- مستقبل وطن 33 نقطة
7- جولدي 32 نقطة
8- العياط 29 نقطة
9- البدرشين 27 نقطة
10- حلوان العام 25 نقطة
11- أوسيم 21 نقطة
12- بشتيل 21 نقطة
13- الصيد 21 نقطة
14- جينيس 19 نقطة
15- الصف 19 نقطة
16- أكتوبر 18 نقطة

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