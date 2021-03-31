أسعار الذهب تتحول للارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء

تحولت أسعار الذهب للارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع هبوط العملة الأمريكية.





وتراجع الدولار الأمريكي مع ترقب خطة الرئيس جو بايدن للبنية التحتية، مما قدم دعما للمعدن الأصفر.





وفي بيانات اقتصادية، أضاف القطاع الخاص الأمريكي 517 ألف وظيفة خلال الشهر الجاري، في حين تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار بأكثر من 10 بالمائة.





بالنسبة للربع الأول، يتجه المعدن الأصفر للهبوط بأكثر من 11 بالمائة في أسوأ أداء فصلي منذ نهاية 2016، ويتجه الذهب أيضًا إلى التراجع الشهري الثالث على التوالي، مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية.





وبحلول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 1.1 بالمائة، ما يعادل 18.70 دولار، ليصل إلى مستوى 1704.70 دولار للأوقية.





كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1 بالمائة إلى 1703.01 دولار للأوقية.





وخلال الوقت نفسه، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 93.07.