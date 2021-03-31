ننشر تفاصيل اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة محافظ أسوان

وضع حلول جذرية لمعاناة المواطنين من مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى في بعض القرى مع التشديد في تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات وتطبيق الإجراءات الوقائية الأخرى للحد من فيروس كورونا، بالإضافة إلى السيطرة على عربات التوك توك وتفريغ الأسواق من الباعة الجائلين وتلبية الإحتياجات الجماهيرية عند وضع المخططات التفصيلية..





كانت هذه أبرز المحاور التي أكد عليها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال ترأسه للإجتماع الدورى للمجلس التنفيذي والذى بدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء من ضحايا حادث قطارى سوهاج بحضور القيادات التنفيذية والعسكرية والأمنية حيث تمت الموافقة على المخطط التفصيلى لمدينتى كوم أمبو ودراو والذى شمل تلبية المطالب العامة من إنشاء مواقع خدمية منها مواقف للسيرفيس وسويقات لتفريغ كوم أمبو ودراو من المواقف العشوائية والإشغالات بعد تخصيص المحافظة لـ 35 مليون جنيه لشراء قطع أراضى لهذا الغرض،





وأعطى المحافظ توجيهاته بعقد جلسات إستماع مع ممثلي أهالى مدينة نصر النوبة تمهيدًا لوضع مخرجات المخطط الإستراتيجى العام المقترح من أجل تلبية الإحتياجات الجماهيرية، فضلًا عن وضع مقترح إستراتيجى أخر لمدينة إدفو بنفس الآلية،





مناشدًا المواطنين بسرعة تسجيل أي حالات للعزل المنزلى على الموقع الإلكترونى المخصص لذلك من وزارة الصحة وعدم الإنتظار حتى تدهور الحالة الصحية لهذه الحالات وخاصة في ظل توافر 50 % من الأسرة المخصصة لعلاج حالات كورونا بـ 11 مستشفى للعزل على مستوى المحافظة متوفر فيها أسطوانات الأكسجين اللازمة، بجانب توافر مولدات وخزانات لشبكات الأكسجين المسال في معظم هذه المستشفيات،





وشدد اللواء أشرف عطية على الجهات المعنية بتطبيق التعليمات الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الخاصة بتطبيق الأجراءات الإحترازية داخل المساجد ومنع الدورات والموائد الرمضانية والتجمعات خلال شهر رمضان المعظم، علاوة على الإلتزام بتوقيتات المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات والمقاهى بداية من 17 إبريل، فضلًا عن عقد لقاء المواطنين الأسبوعى مع المحافظ وسط تطبيق الإجراءات الوقائية،





مؤكدًا على ضرورة تحقيق السيطرة على عربات التوك توك بتطبيق الغرامة ومصادرة أي مخالف منها لمدة شهر ولاسيما أنه تم حجز 107 عربة مع تطبيق الغرامة على 700 عربة بواقع 400 جنيه للمخالفة مع ربط الترخيص بوضع رقم على كل توك توك بخط سير محدد، بجانب فصل إدارتى النقل البطئ والإشغالات وتشكيل لجنة لزيادة الرقابة على عربات الحنطور، وهو الذى يتوازى مع الإستعداد لنقل الباعة الجائلين من أسواق السياحى والشواربى والحارث والسيل للسويقات الجديدة،





كما أمر أشرف عطية بالمتابعة المستمرة من مركز عمليات المحافظة لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتعامل السريع مع شكاوى المواطنين بتفعيل الخط الساخن وخاصة لقرية أبو الريش التي سيعقد اجتماع متابعة لها خلال الأسبوع القادم،





موجهًا بعقد اجتماع دورى كل شهر لمتابعة مشروعات حياه كريمة داخل 13 قرية بمراكز نصر النوبة وأسوان وكوم أمبو وإدفو بأجمالى 83 مشروع مع إعادة تأهيل 615 منزل و11 منشأة خدمية و141 وصلة منزلية بتكلفة إجمالية 498 مليون جنيه، وهو الذى يتوازى مع بدء العمل في 71 مشروع و13 إنشاء مجمع خدمى و8 مراكز للشباب بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى داخل مركزى إدفو وكوم أمبو والتي تشمل 22 قرية رئيسية و334 نجع وكفر وتابع،





هذا وقد شهدت فعاليات الاجتماع قيام محافظ أسوان بتكريم 4 من الأمهات المثاليات الفائزات بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة ضمن المسابقة التي تم تنظيمها بواسطة وزارة التضامن الإجتماعى من خلال تسليمهن شهادات التقدير والجوائز المالية وهن الأم المثالية الأولى آمال سيد أحمد، والأم المثالية الثانية سلوى بشير، والأم المثالية الثالية مرية عياد، بجانب الأم البديلة نورة عبد الله، كما قام المحافظ أيضًا بتكريم الأمهات المثاليات على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية وهن الأم المثالية الأولى فاطمة عباس بإدارة المحاجر على مستوى الديوان العام، والأم المثالية الثانية سعاد جورجى على مستوى الوحدة المحلية لمدينة ومركز إدفو، والأم المثالية الثالثة رضا إبراهيم على مستوى الوحدة المحلية لمدينة البصيلية، وبالتوازى مع ذلك





قام أشرف عطية بتكريم الطالب مصطفى أبو المجد لتفوقه في حفظ القرآن الكريم بشكل إعجازى على الرغم من إعاقته الذهنية، بجانب تكريم أسماء سيف الدين مدير المكتب الفني لجهودها في التنسيق لجائزة مصر للتميز الحكومى.