ترتيب جدول الدوري الإسباني قبل منافسات الجولة المقبلة

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ترتيب جدول الدوري الإسباني قبل منافسات الجولة المقبلة
الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:01 م
غدير أحمد
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مازال يتصدر نادي أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 66 نقطة، بفارق أربع نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.
ويأتي ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 60 نقطة، بفارق خمس نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الرابع، و15 نقطة عن ريال سوسيداد صاحب المركز الخامس.
ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-
1- أتليتكو مدريد 66 نقطة.
2- برشلونة 62 نقطة.
3- ريال مدريد 60 نقطة.
4- إشبيلية 55 نقطة.
5- ريال سوسيداد 45 نقطة.
6- ريال بيتيس 45 نقطة.
7- فياريال 43 نقطة.
8- غرناطة 36 نقطة.
9- أتليتك بلباو 35 نقطة.
10- ليفانتي 35 نقطة.
11- سلتا فيجو 34 نقطة.
12- فالنسيا 33 نقطة.
13- أوساسونا 30 نقطة.
14- خيتافي 29 نقطة.
15- قادش 29 نقطة.
16- بلد الوليد 27 نقطة.
17- إلتشي 25 نقطة.
18- إيبار 23 نقطة.
19- ديبورتيفو ألافيس 23 نقطة.
20- هويسكا 21 نقطة.
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