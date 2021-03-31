ترتيب جدول الدوري الإسباني قبل منافسات الجولة المقبلة

مازال يتصدر نادي أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 66 نقطة، بفارق أربع نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.





ويأتي ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 60 نقطة، بفارق خمس نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الرابع، و15 نقطة عن ريال سوسيداد صاحب المركز الخامس.





ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-





1- أتليتكو مدريد 66 نقطة.

2- برشلونة 62 نقطة.

3- ريال مدريد 60 نقطة.

4- إشبيلية 55 نقطة.

5- ريال سوسيداد 45 نقطة.

6- ريال بيتيس 45 نقطة.

7- فياريال 43 نقطة.

8- غرناطة 36 نقطة.

9- أتليتك بلباو 35 نقطة.

10- ليفانتي 35 نقطة.

11- سلتا فيجو 34 نقطة.

12- فالنسيا 33 نقطة.

13- أوساسونا 30 نقطة.

14- خيتافي 29 نقطة.

15- قادش 29 نقطة.

16- بلد الوليد 27 نقطة.

17- إلتشي 25 نقطة.

18- إيبار 23 نقطة.

19- ديبورتيفو ألافيس 23 نقطة.

20- هويسكا 21 نقطة.



