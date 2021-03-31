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الزمالك يدرس تعديل عقد نجم الفريق بعد تألقه مع منتخب مصر

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يدرس مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، تعديل عقد محمود حمدي الونش مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض ومنتخب مصر عقب تألقه مع الفراعنة.

تعديل عقد محمود حمدي الونش مع الزمالك

ويبحث مسؤولو اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، تعديل عقد محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق،، في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها اللاعب مع الفريق الأبيض ومنتخب مصر.

ومن المنتظر أن يتم حسم ملف تعديل عقد محمود حمدي الونش مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعدما رحب اللاعب بالتجديد.

من جانبه طلب محمود حمدي الونش مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من مسؤولي القلعة البيضاء التقدير المادي والحصول على عقد فئة أولى.

الجدير بالذكر أن محمود حمدي الونش مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تلقي عرضًا للاحتراف في الدوري السعودي عبر بوابة أهلي جدة، ولكن اللاعب رفض الرحيل عن القلعة البيضاء.

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مصر الونش الزمالك

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