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مترو الأنفاق يعلن انتظام حركة القطارات بالخط الأول

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:04 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عودة وانتظام حركة قطارات الخط الأول بالكامل من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان فى الاتجاهين بعد حدوث عطل مفاجئ بأحد القطارات نتيجة رباط بين محطتى دار السلام وحدائق المعادى فى اتجاه حلوان مما أدى إلى تأخر حركة القطارات بالخط الأول لمدة 13 دقيقة فقط.

فيما انتقلت فرق الطوارئ على الفور إلى مكان العطل وتم سحب القطار ودخوله سكة الوسط بمحطة دار السلام وتسيير حركة القطارات كالمعتاد فى الاتجاهين، مؤكدين أن حركة القطارات بالخط الأول والخطوط الثلاثة تعمل بشكل طبيعى وبكامل طاقتها.

وكان أحمد عبد الهادى بكير المتحدث الرسمى باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أكد أن الشركة أنهت جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال خطوط المترو الثلاثة لأيام شهر رمضان المبارك لعام 2021 بما يحقق تقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام الشهر الكريم مع الاستمرار فى مد ساعات التشغيل بالخطوط الثلاثة.

وأكد المتحدث باسم شركة المترو تعديل جدول التشغيل اليومى للقطارات خلال أيام شهر رمضان المبارك ومد ساعات التشغيل للثانية صباحا، بحيث يقوم أخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة على أن يكون قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12.15 ص، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12.30 ص، وللخط الثانى من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:35 ص، وللخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12:15ص، من محطة العتبة الساعة 12:55 ص

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