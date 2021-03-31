مواجهات قوية لفاركو والحرس والبلدية وسبورتنج بالقسم الثاني

1- المنصورة مع فاركو





وشهدت مباراة الدور الأول فوز فاركو بهدفين دون مقابل على ملعبه .



2- حرس الحدود مع المالية



يستضيف فريق حرس الحدود وصيف المجموعة بقيادة محمد حليم برصيد 37 نقطة فريق المالية صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أيمن مجدى برصيد 20 نقطة.



وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله قد حسم نتيحة لقاء الدور الأول.



3- البلدية مع الحمام



يلتقي فريق بلدية المحلة صاحب المركز الثالث بقيادة رمضان السيد برصيد 34 نقطة مع فريق الحمام صاحب المركز الرابع عشر بقيادة طارق الصاوي برصيد 15 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



4- الأوليمبى مع الرجاء



يلعب فريق نادي الأوليمبى صاحب المركز الرابع بقيادة أحمد سارى برصيد 30 نقطة مع فريق الرجاء صاحب المركز السابع بقيادة أبو العينين شحاتة برصيد 23 نقطة، وشهد لقاء الدور الأول، فوز الأوليمبى بهدف دون رد.



5- الجزيره مع أبو قير



يواجه فريق الجزيرة صاحب المركز الثالث عشر بقيادة كرم جابر برصيد 19 نقطة فريق أبو قير صاحب المركز الخامس بقيادة أحمد الكأس برصيد 27 نقطة، وكان فريق أبو قير حقق الفوز بثلاثية مقابل هدف في الدور الأول.



6- دمنهور مع سبورتنج



يحل فريق سبورتنج صاحب المركز التاسع بقيادة أحمد فاروق برصيد 23 نقطة ضيفاً على فريق دمنهور صاحب المركز العاشر بقيادة ياسر عبد الواحد برصيد 22 نقطة، حقق فريق سبورتنج الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.



7- دكرنس مع بيلا



يلتقي فريق دكرنس صاحب المركز السادس بقيادة مجدي طلبه برصيد 24 نقطة مع فريق بيلا صاحب المركز الخامس عشر بقيادة الشحات غنيم برصيد 13 نقطة، حقق فريق دكرنس الفوز برباعية نظيفة في الدور الأول.



8- كفر الشيخ مع بنى عبيد



يلعب فريق كفر الشيخ صاحب المركز الثاني عشر بقيادة أحمد عاشور برصيد 19 نقطة مع فريق بنى عبيد متذيل المجموعة بقيادة عبد اللطيف الدومانى برصيد 9 نقاط، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- فاركو 39 نقطة

2- الحرس 37 نقطة

3- البلدية 34 نقطة

4- الأوليمبى 30 نقطة

5- أبو قير 27 نقطة

6- دكرنس 24 نقطة

7- الرجاء 23 نقطة

8- المنصورة 23 نقطة

9- سبورتنج 23 نقطة

10- ألعاب دمنهور 22 نقطة

11- المالية 20 نقطة

12- كفر الشيخ 19 نقطة

13- الجزيره 19 نقطة

14- الحمام 15 نقطة

15- بيلا 13 نقطة

16- بنى عبيد 9 نقاط



تنطلق في الثالثة من عصر الخميس 8 مباريات في إطار منافسات الأسبوع التاسع عشر، للمجموعة الثالثة - بحري - لمسابقة دوري القسم الثاني .ويستعرض "الفجر الرياضي" مباريات الخميس على النحو التالي :يشهد استاد المنصورة مواجهة نارية بين فريق المنصورة صاحب المركز الثامن بقيادة إبراهيم مرزوق برصيد 23 نقطة مع فريق فاركو متصدر المجموعة بقيادة مجدي عبد العاطي برصيد 39 نقطة.