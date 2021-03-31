للمرة الثانية.. محيي إسماعيل يحرج مراسلاً : "أنت أهبل" (فيديو)





يعود محيي إسماعيل لإثارة الجدل مجددا من خلال إحراج مراسل، وهذه المرة على هامش مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وخلال لقائه مع مجموعة من المراسلين على هامش مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، تلقى إسماعيل سؤالا من أحد المراسلين عن تصرفاته التي يصفها بالبعض بالجنون ليقاطعه سريعا "انت أهبل باين عليك.. هذا أهبل تعلم كيف تسأل"، مشيرا إلى أن جميع فناني العالم أطلق عليهم أنهم مجانين ولكن مجانين عقلانيين في فنهم.

وخلال اللقاء قال محيي إسماعيل أنه يتقبل النقد ويتعلم منه إن وجد من يعلمه ولكن من يجده غير أهل لذلك لا يأخذ نقده على محمل الجد.





وأشار إسماعيل إلى أنه يرفض جميع الأعمال المعروضة عليه من دراما ومسرح لأنه يريد التركيز في السينما فحسب وأضاف مازحا "لأني وصلت لسن بقيت مراهق طويل التيلة ومش عايز أعمل الحاجات دي باختياري".





وأكد إسماعيل أن فيلم "القذافي" سيخرج للنور قريبا بعد أن تولى انتاجه شركة عالمية وسيشاركه البطولة الممثل الأمريكي جورج كلوني وممثلة شهيرة أخرى.





ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحرج فيها إسماعيل مراسلا ولكن تكررت الواقعة قبل عامين على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي خلال لقائه مع أحمد عاشور مراسل قناة "الفن" الترفيهية التي تبث على موقع YouTube.





الفنان بدا متعجلا في الحديث كعادته، لكن المراسل حاول إيقافه بالأسئلة، فكان رده على رأيه في المهرجان: "أنا أول مرة احضر المهرجان ده.. وانا عضو لجنة تحكيم الأفلام العالمية.. ايه تاني؟!".





وما إن بدأ المراسل الحديث عن فيلم "الممر"، قاطعه بقوله: "لا مشوفتوش.. أنا شوفت الرصاصة لا تزال في جيبي وأنا عملت دور اليهودي وكنت عبقري.. وشكرا"، وهم بالانصراف فعاجله المراسل بسؤال أخير حول تكريم الرئيس السادات له، فكان جوابه: "بعد الإخوة الأعداء الرئيس السادات كرمني لأنه افتكر إن عندي صرع قولتله لا معنديش اديني شقة واخدتها".



