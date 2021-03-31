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التعادل الإيجابي يحسم قمة الإفريقي والنجم في الدوري التونسي

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:11 م
بوابة الفجر
وكالات
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تعادل الأفريقي مع مضيفه النجم الساحلي 2 / 2، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 21 من الدوري التونسي.

وتقدم النجم الساحلي عن طريق الطيب المزياني في الدقيقة 49، قبل أن يضيف أيمن الصفاقسي الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 71 سجل شهاب العبيدي هدف تقليص الفارق للافريقي من ضربة جزاء، قبل أن يدرك صابر خليفة التعادل في الدقيقة 78.

ورفع النجم الساحلي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني بعد خوضه 19 مبارة بفارق ست نقاط خلف الترجي الذي خاض 18 مباراة، فيما رفع الافريقي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر بعد خوضه 21 مباراة.

وفي مباريات أخرى لحساب المرحلة ذاتها، تعادل اتحاد بن قردان مع اتحاد تطاوين 1 / 1، فيما فاز البنزرتي على الأولمبي الباجي 1 / صفر، وفاز نجم المتلوي على الملعب التونسي 1 / صفر، فيما فاز مستقبل الرجيش على الاتحاد المنستيري 3 / 2، وفاز مستقبل سليمان على شبيبة القيروان 2 / 1.

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