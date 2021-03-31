السبت.. هالة فاخر وكمال أبو رية ضيفا عمرو الليثي على "الحياة"





في حلقة خاصة يستضيف الاعلامي د. عمرو الليثي في العاشرة مساء السبت المقبل المهندس عبد اللة عنان ، خريج كلية الهندسة قسم بترول ، وهو واحد من افضل صانعى المحتوى فى الوطن العربى عام 2020 ، وتم وضع صورته أعلي برج خليفة بالامارات ، ومبادرته والتي تحمل عنوان (شارع العلوم )، من خلال ابليكشن التيك توك وتخطت نسبة مشاهداته على السوشيال ميديا 200 مليون مشاهدة





كما يلتقي بالتوأمين محمود ومحمد اللذين حرما من نعمة البصر وقررا ان يساعدا والدتهما بعد انفصال والدهم عنها وتراكم الديون عليها .





والفقرة الفنية لاول مرة وانفراد جديد لبرنامج واحد من الناس والذي استطاع ان يجمع النجمة هالة فاخر والنجم كمال ابو رية





وتكشف هالة فاخر ولاول مرة حقيقة خطوبتها من ياسين إسماعيل ياسين ولماذا اخفت قصة الحب التي عاشتها لمدة ٢٥ عام ؟





وحقيقة اعتزال ابو رية الفن ، وكيف يرد علي الكوميكس التي تسخر منة علي السوشيال ميديا





ورسالة ابو رية لزوجتة السابقة ماجدة زكي وهل يفكر في الزواج مرة اخري ؟



