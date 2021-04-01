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7 معلومات عن طقس "الويك إند".. اعرفهم

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:43 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن عدة معلومات بشأن طقس نهاية الأسبوع، تلك الفترة التي يرغب المصريين في تحسن حالة المناخ بها لقضاء وقت ممتع لأن تلك الأيام تتوافق مع إجازتهم.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن طقس نهاية الإسبوع والظواهر المناخية التي تسيطر عليه:

- من المتوقع أن يكون لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

- يكون الطقس معتدل على جنوب سيناء، معتدل على جنوب الصعيد، وتشهد البلاد نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.


- من المتوقع أن تتساقط أمطار متوسطة، على مناطق من السواحل على فترات متقطعة، وخفيفة إلي متوسطة على مناطق من الوجه البحرى، والقاهرة الكبرى.


- عن حالة الطقس ليلا من المتوقع أن يكون بارد على كافة الأنحاء، كما أعلنت هيئة الأرصاد.


- من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخميس على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 11، وعلى السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 14، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 16، وعلى شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 12، وعلى جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 13.

- الجمعة سيكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسط على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا )، بجانب نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.


- والسبت تسيطر شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري، بجانب نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء. 


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