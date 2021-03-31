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8 مباريات نارية لأندية القاهرة والقناة في دوري القسم الثاني

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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تقام مباريات الأسبوع العشرون، لمنافسات مجموعة القاهرة والقناة، في الثالثة من عصر الجمعة .

ومن المقرر ان يلتقي كلاً من :

1- كوكاكولا مع الداخلية

يصطدم فريق الداخلية متصدر المجموعة بقيادة محمد يسرى برصيد 33 نقطة بفريق كوكاكولا صاحب المركز الرابع بقيادة تأمر مصطفى برصيد 30 نقطة، وشهد الدور الأول فوز الداخلية بهدف أحمد بحبح.

2- الترسانة مع منتخب السويس

يشهد ملعب نادي الترسانة مواجهة نارية تجمع فريق الترسانة صاحب المركز الثالث بقيادة علاء نوح برصيد 31 نقطة مع فريق منتخب السويس صاحب المركز السابع بقيادة أيمن المزين برصيد 26 نقطة.

حقق فريق منتخب السويس الفوز في الدور الأول بهدف دون رد سجله احمد فروايلة من ركلة جزاء.

3- بورتو مع الزرقا

يستضيف فريق بورتو وصيف المجموعة بقيادة أشرف توفيق برصيد 33 نقطة فريق الزرقا صاحب المركز الخامس عشر بقيادة أيمن الجمل برصيد 18 نقطة، وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

4- بتروجت مع المريخ

يلتقي فريق بتروجت صاحب المركز الثامن بقيادة ربيع ياسين برصيد 25 نقطة بفريق المريخ صاحب المركز السادس بقيادة أحمد عبد العزيز برصيد 26 نقطة، وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول سجل عبدالله ناصر للمريخ ومحمود السيد لبتروجت.

5- السكة الحديد مع زد

يلعب فريق السكة الحديد صاحب المركز الثالث عشر بقيادة جمعه مشهور بعد استقالة كمال أمين المدير الفني للفريق مع فريق زد إف سي صاحب المركز السابع بقيادة اسماعيل يوسف برصيد 25 نقطة، وفاز زد فاز في الدور الأول بهدف لمحمد حمدي.

6- القناة مع سرس الليان

يحل فريق سرس الليان متذيل المجموعة بقيادة سامح اسماعيل برصيد 18 نقطة ضيفاً على فريق القناة صاحب المركز الخامس بقيادة محمد صلاح برصيد 27 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

7- النجوم مع جمهورية شبين

يواجه فريق النجوم صاحب المركز الثاني عشر بقيادة عبد الناصر محمد فريق جمهورية شبين/ صاحب المركز الحادي عشر يدخل الفريقان اللقاء برصيد 22 نقطة، في صراع من أجل البقاء بالمسابقة .

وكان فريق النجوم حقق الفوز بهدف دون رد في الدور الأول سجله أيمن غباشى في الدقيقة الأولى للشوط الأول.

8- طنطا مع النصر

يلتقي فريق طنطا صاحب المركز الرابع عشر بقيادة حسن موسى برصيد 18 نقطة مع فريق النصر صاحب المركز العاشر بقيادة سيد عيد برصيد 23 نقطة.

وشهدت الجولة الأولى فوز فريق طنطا برباعية مقابل هدف سجلها ساهر عبد المنعم والسيد أبو امنه ومحمود صلاح من ركلة جزاء وريمون مدافع النصر في مرماه بينما سجل ميدو العطار هدف النصر.

ترتيب المجموعة الثانية

1- الداخلية 33 نقطة
2- بورتو 33 نقطة
3- الترسانة 31 نقطة
4- كوكاكولا 30 نقطة
5- القناة 27 نقطة
6- المريخ 26 نقطة
7- منتخب السويس 26 نقطة
8- بتروجت 25 نقطة
9- زد 25 نقطة
10- النصر 23 نقطة
11- جمهورية شبين 22 نقطة
12- النجوم 22 نقطة
13- السكة 19 نقطة
14- طنطا 18 نقطة
15- الزرقا 18 نقطة
16- سرس الليان 18 نقطة

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