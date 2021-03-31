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تراجع مخزونات النفط الأمريكية لأول مرة في 6 أسابيع

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:12 م
بوابة الفجر
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تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدلأول مرة في 6 أسابيع، كما تراجعت مخزونات البنزين.

ووفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة، اليوم الأربعاء، هبطت مخزونات النفط بنحو 0.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 26 مارس ، لتسجل 501.8 مليون برميل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 1.3 مليون برميل.

كما ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بنحو 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم مايو  عند مستوى 60.58 دولار للبرميل.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو بنحو 0.5 بالمائة إلى مستوى 63.79 دولار للبرميل.

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