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بروتوكول تعاون بين نقابة الموسيقيين واتحاد الخليج العربي

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية في اجتماعه الأخير الذي انتهي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 31 مارس برئاسة أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين الموافقة علي رعاية الدورة الأفروعربية لكرة القدم النسائية.

كما وافق المجلس أيضًا علي توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة الأهرام لعمل ورشة لتعليم الموسيقي والغناء، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون مع كلية التربية الموسيقية واتحاد الخليج العربي للتدريب لعمل ورش لتعليم الموسيقي والغناء.

ويأتي هذا النشاط في إطار تعزيز ودعم الشأن الثقافي والفني في مصر في إطار حرص النقابة ومجلسها علي المساهمة في الدور المجتمعي لخلق جيل جديد قادر على الإبداع، وتغيير تصور الناس لواقعهم، خاصة وأن الفن يزيد من تفاعل الشباب مع بعضهم البعض.

وتهدف النقابة من البروتوكولات تقديم مواهب جديدة قادرة علي تقديم فن راقي يخدم المجتمع وتوعية الشباب وتأهيلهم إلى المستوى الثقافي والفني المطلوب للارتقاء بالذوق الفني.

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نقابة المهن الموسيقية

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