إصابات كورونا في غزة تتجاوز الألف لأول مرة منذ أشهر

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، وذلك لأول مرة منذ عدة أشهر.





وقالت الوزارة في بيان: "تم تسجيل 1061 إصابة جديدة بنسبة 29 % من العينات التي فحصت والبالغة 3651 عينة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة في القطاع".





وسجلت وزارة الصحة بعض الحالات المصابة بالسلالة البريطانية، ولكنها أكدت أن "حالتهم مستقرة".





وأوضحت الوزارة أن ازدياد الإصابات سيدفع لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة الموجة الثانية من انتشار الفيروس.





ويرتفع بذلك عدد مصابي الفيروس في القطاع إلى نحو 65500 بينما بلغ عدد الوفيات 610 حالات منذ بداية انتشار الوباء.





وقال نائب مدير الرعاية الأولية بوزارة الصحة مجدي ضهير: إن "الوضع الوبائي بقطاع غزة خطير وهناك زيادة واضحة للحالات المصابة التي تدخل المستشفيات".





يأتي ذلك فيما أعلنت هيئة الفنادق والمطاعم في غزة في بيان أن "وزارة الداخلية أبلغتنا بوقف جميع الأنشطة وورش العمل والفعاليات والتجمعات داخل جميع المنشآت السياحية ابتداء من اليوم الأربعاء"، بسبب زيادة أعداد المصابين بكورونا.





وكانت السلطات في غزة، فرضت السبت الماضي، إغلاقا يبدأ في التاسعة مساء وحتى الصباح للحد من تفشي الفيروس.



