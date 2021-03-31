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موقف ليفربول النهائي من انتقال محمد صلاح لريال مدريد وبرشلونة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، مفاجأة جديدة بعدما كشفت عن موقف ليفربول من بيع الدولي المصري محمد صلاح مهاجم الفريق، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان صلاح قد أجرى حوارا صحفيا مؤخرا أعرب خلاله عن ترحيبه باللعب في إسبانيا، وخوض تجربة جديدة في أحد قطبى الكرة الإسبانية، النادى الملكى ريال مدريد، وقلعة كتالونيا، برشلونة.

وذكرت الصحيفة، أن ليفربول لا ينوي الجلوس مع ريال مدريد أو أي ناد للتفاوض على رحيل صلاح، وأضافت الصحيفة، أن ليفربول لم يفكر يوما في بيع صلاح منذ انضمامه من روما في صيف 2017.

وأشارت الصحيفة، إلى أن صلاح لو لم يرحل عن آنفيلد في الصيف، سيرحب بتوقيع عقدٍ جديد.

ويمتد عقد صلاح مع ليفربول حتى عام 2023، إلا أن الريدز ليسوا متعجلين في تقديم عقدٍ جديد، في ظل الأزمة المالية الحالية.

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