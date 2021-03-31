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شاهد.. الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للدكتور كمال الجنزوري

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:23 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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عرضت فضائية "اكسترا نيوز" مقطع فيديو رصد تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، للجنازة العسكرية للدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق في حضور عدد من الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة.

وكان نعى الرئيس السيسي، وفاة الدكتور الجنزوري، قائلًا إن مصر فقدت اليوم رجل دولة من طراز فريد. وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته على موقع التواصل "فيس بوك": "فقدت مصر اليوم رجل دولة من طراز فريد، هو الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق".

وتابع "كان الراحل بارًا بمصر، وفيًا لترابها وأهلها، وصاحب يدٍ بيضاء في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية، وكانت له مكانته العلمية، ورؤيته الحكيمة، وقدراته القيادية المتميزة والناجحة، فضلًا عن أخلاقه الرفيعة العالية، وتفانيه وصدقه وإخلاصه في مراحل مصيرية وحاسمة من تاريخ هذا الوطن، رحم الله الفقيد الغالي، وخالص عزائي لأسرته وأهله، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان".

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