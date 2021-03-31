الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع فرجاني ساسي





كشف مسئولو النادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن رغبة الشياطين الحمر من الدخول فى مفاوضات مع فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، والذى ينتهى عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الحالى.









وأكد مصدر بالأهلي، أن فرجانى ساسى خارج حسابات الأهلى فى انتقالات الصيف المقبلة، مؤكد أن اللاعب يمتلك إمكانيات مميزة، ولكنه خارج خيارات الفريق في صفقات الصيف.





وأوضح المصدر، بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، لم يطلب التعاقد مع ساسى، كما أن مطالب اللاعب لا تتناسب مع القلعة الحمراء، ولذلك هو خارج الحسابات.





يذكر أن مجلس إدارة الزمالك قد استقر بشكل كبير على غلق ملف التجديد للمحترف التونسى، فى ظل المطالب التعجيزية للاعب لتجديد عقده مع الفريق.



