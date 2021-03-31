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عاجل.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك في الصيف

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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حدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ثلاثة أسماء للرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد كارتيرون ثلاثة أسماء للرحيل عن الزمالك خلال الفترة المقبلة وهم مروان حمدي وحمدي المثلوثي وعبد السلام وحميد أحداد ومحمود عبد العزيز (زيزو)، بالإضافة إلى أحد حراس المرمي الثلاثة.

ومن المقرر أن يعقد كارتيرون جلسة خاصة خلال الساعات القليلة المقبلة مع اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز لعرض تصوره عليهم وتوضيح خطته خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

 
 

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