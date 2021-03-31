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فلورنتينو بيريز يعرض 8 لاعبين للبيع من أجل ضم هذا الثلاثي المُرعب

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث تقرير صحفي إسباني مساء اليوم الأربعاء، عن رغبة مسؤولي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، في التخلص من ثمانية لاعبين من صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الملكي، في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

الراحلون عن ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

وذكرت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أنّ مسؤولي ريال مدريد يستهدفون التخلص من ثمانية لاعبين من نجوم الملكي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الكروي الجديد، لتوفير أموال لإبرام صفقات جديدة.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، يخططون لضم 3 لاعبين في الميركاتو الصيفي المقبل، على رأسهم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، وإيرلينج هالاند مُهاجم بوروسيا دورتموند، بالإضافة إلى ديفيد ألابا من بايرن ميونخ.

وتابعت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز رئيس مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، يتطلع إلى بيع 8 لاعبين من الملكي، لتوفير 145 مليون يورو.

وواصلت الصحيفة مشيرة إلى أن ريال مدريد سيحاول الحصول على ما يقرب من 25 مليون يورو من بيع جاريث بيل المُعار لـ توتنهام هوتسبير، و30 مليون يورو من داني سيبايوس المُعار إلى آرسنال، ونفس المبلغ للنجم المُعار إلى آينتراخت فرانكفورت، لوكا يوفيتش.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن ريال مدريد، سيحصل  على مبلغ 15 مليون يورو من قبل روما، لشراء بورخا مايورال بشكل نهائي، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو مُقابل بيع مارسيلو، و20 مليون يورو من بيع إيسكو وأودريوزولا إلى جانب 15 مليون من بيع ماريانو.

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