وزير الاتصالات يعرض على ممثل الأمم المتحدة استراتيجية بناء مصر الرقمية

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة. وناقش اللقاء أوجه التعاون المستقبلية وسبل تعزيزها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر.





وخلال اللقاء، استعرض طلعت الاستراتيجية الوطنية لبناء مصر الرقمية والتي تضم ثلاثة محاور رئيسية تشمل: التحول الرقمي من أجل تقديم خدمات رقمية للمواطنين وتحسين الأداء الحكومي





ويتمثل المحور الثاني في بناء الانسان والقدرات البشرية من خلال مبادرات يتم تنفيذها وفقا لمنهج هرمي شامل لفئات مختلفة من التدريب والتعليم التقنى عالى المستوى.





وأشار إلى أن المحور الثالث يتمثل في تنمية الابتكار ودعم ريادة الاعمال من خلال تنفيذ عدد من البرامج ونشر مراكز للابداع الرقمى فى المحافظات لتشجيع الشباب ذوي الأفكار الخلاقة على الابتكار وريادة الأعمال فضلا عن تمكين الشباب على العمل الحر.





وأوضح وزير الاتصالات أن استراتيجية مصر الرقمية ترتكز على توافر بنية تحتية قوية فضلا عن خلق بيئة تشريعية داعمة لنمو القطاع.





ولفت طلعت إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات والتى أثمرت عن تضاعف سرعة الإنترنت فى مصر منذ 2019 نحو 6 مرات ليرتفع متوسط سرعة الانترنت من 6.5 ميجابت/ ثانية فى يناير 2019 إلى 34.9 ميجابت/ ثانية فى ديسمبر 2020.





كما أشار إلى مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة للقرى الأكثر احتياجا.





وأوضح أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى التي تم تحديدها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة وتشمل 51 مركزا وذلك من خلال ربط هذه القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة الإنترنت لمليون منزل فضلا عن تطوير 878 مكتب بريد وإقامة 500 برج جديد لشبكات المحمول بهذه القرى.





ومن جانبها؛ أعربت الينا بانوفا عن تقديرها للجهود المصرية الرامية إلى التنمية المستدامة وحرصها على دعم جميع برامج ومؤسسات الأمم المتحدة لخطة التنمية في جمهورية مصر العربية.





وأكدت بانوفا اهتمام الأمم المتحدة بالفهم المتعمق للأولويات الوطنية والمساهمة في خدمة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.





وأشارت إلى أنه في ضوء اللقاءات التي تمت مع عدد من الجهات الوطنية المعنية فلقد تم تحديد عدد من الأولويات للعمل المشترك والتي يأتي من أبرزها التحول الرقمي.





وتطرق اللقاء إلى تأكيد المشاركة الفاعلة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنظمات الأممية المتخصصة مثل الاتحاد الدولى للاتصالات، ومنظمة اليوينسف واليونيدو.





يذكر أن الينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة كان قد تم تعيينها في يناير الماضى لمتابعة الأنشطة الأممية كافة في مصر، بالإضافة إلى وضع تصور لبرنامج التعاون فيما بين مصر والمنظمات الأممية خلال الفترة من 2023 حتى 2027.