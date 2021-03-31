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لهذا السبب.. روبي تتصدر تريند "جوجل"

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تصدر اسم الفنانة روبي، تريند مؤشرات البحث بموقع جوجل، وذلك بعد نشر المخرج المصري سامح عبد العزيز صورًا له مع ابنتهم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث خطفت صورة "طيبة" الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا للتشابه الكبير بينها وبين والدتها الفنانة روبي، وتداول صورها عدد كبير من رواد المواقع.

جدير بالذكر أن روبي وسامح عبد العزيز ارتبطا عام 2014 بعد قصة حب استمرت 5 سنوات، ورغم ذلك لم يدم الزواج طويلا، وانفصلا بعد أشهر قليلة من إنجاب طفلتهما طيبة.

وبعدها عادا مجددا إلى الزواج، لكن مشكلاتهما عادت مرة أخرى للظهور على السطح، حتى رفعت روبي قضية خلع ضده، ثم أعلنا رسميا انفصالهما.




لهذا السبب.. روبي تتصدر تريند "جوجل"
لهذا السبب.. روبي تتصدر تريند "جوجل"
لهذا السبب.. روبي تتصدر تريند "جوجل"
لهذا السبب.. روبي تتصدر تريند "جوجل"
لهذا السبب.. روبي تتصدر تريند "جوجل"
لهذا السبب.. روبي تتصدر تريند "جوجل"

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روبي تريند جوجل

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