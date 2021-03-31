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الأهلي يُغرم جودة ومريم الهضيبي 10 آلاف جنيه

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:39 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قرر رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تغريم كل من هنا جودة ومريم الهضيبي، لاعبتي فريق تنس الطاولة بالنادي مبلغ 10 آلاف جنيه، وتوجيه إنذار شديد اللهجة إليهما، وذلك بعد الرجوع إلى محمود الخطيب رئيس النادي، وفي ضوء التحقيق الذي جرى مع اللاعبتين؛ لقيامهما بالتحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير لائق، يتنافى مع سياسة النادي وثوابته.

وأكد مدير النشاط الرياضي أن العقوبة جاءت مخففة نظرًا لصغر سن اللاعبتين، وأنهما ترتكبان هذا الخطأ للمرة الأولى.

وكان النادي الأهلي قد أعلن أمس إيقاف هنا جودة ومريم الهضيبي وتحويلهما للتحقيق على خلفية قيامهما بالتحدث عبر موقع التواصل الاجتماعي بشكل غير لائق.

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