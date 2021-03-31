الأهلي يُغرم جودة ومريم الهضيبي 10 آلاف جنيه

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الأهلي يُغرم جودة ومريم الهضيبي 10 آلاف جنيه
الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:39 م
علي نبوي
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قرر رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تغريم كل من هنا جودة ومريم الهضيبي، لاعبتي فريق تنس الطاولة بالنادي مبلغ 10 آلاف جنيه، وتوجيه إنذار شديد اللهجة إليهما، وذلك بعد الرجوع إلى محمود الخطيب رئيس النادي، وفي ضوء التحقيق الذي جرى مع اللاعبتين؛ لقيامهما بالتحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير لائق، يتنافى مع سياسة النادي وثوابته.
وأكد مدير النشاط الرياضي أن العقوبة جاءت مخففة نظرًا لصغر سن اللاعبتين، وأنهما ترتكبان هذا الخطأ للمرة الأولى.
وكان النادي الأهلي قد أعلن أمس إيقاف هنا جودة ومريم الهضيبي وتحويلهما للتحقيق على خلفية قيامهما بالتحدث عبر موقع التواصل الاجتماعي بشكل غير لائق.
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