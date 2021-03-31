رئيس تصدير الجلود يستعرض مراحل العمل بمصانع مدينة الروبيكي (فيديو)

كشف المهندس محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود باتحاد الصناعات، مراحل تصنيع الجلود داخل مدينة الروبيكي.



وقال "سرج"، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، في حلقة خاصة من مدينة الروبيكي «نتلقى الجلد من المورد، ثم تبدأ عملية التصنيع عبر استخدام أحدث الماكينات المتواجدة بالعالم»، مشيرا إلى أن معظم العاملين بمصنع الجلود من منطقة مصر القديمة.



وأضاف «بعض الجلود المصنعة داخل مدينة الروبيكي تستخدم في صناعة الأحذية والحقائب»، مشيرا إلى أن عدد العاملين بمصنع الجلود بالروبيكي يصل إلى 170 عاملا.

