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شاهد.. إطلالة ملفتة لـ ياسمين صبري عبر "إنستجرام"

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انتسجرام".

حيث ظهرت ياسمين صبري، في الصورة بإطلالة مختلفة بجاكيت باللون الزيتى، وبتسريحة شعر مختلفة.


في سياق متصل، ياسمين صبري ممثلة مصرية تبلغُ 33 من العمر، بدأت مسيرتها الفنية في سنة 2014، من خلال مسلسل "جبل الحلال" ثم شاركت في عدد من الأعمال الأخرى.

وفي سنة 2020، تزوجت رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، واقتصر حفل عقد القران على دائرة ضيقة، بسبب إجراءات الوقاية من كورونا.
شاهد.. إطلالة ملفتة لـ ياسمين صبري عبر "إنستجرام"
شاهد.. إطلالة ملفتة لـ ياسمين صبري عبر "إنستجرام"

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ياسمن صبري

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