أبو عاصي: ختان الإناث ثبت ضرره ويجوز للحاكم منعه وتجريمه (فيديو)

قال الشيخ محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه لا يوجد في القرآن الكريم آية صريحة تحدثت عن الختان ووجوبه سواء للرجال أو النساء، كما أن الأحاديث الصريحة في الختان غير صحيحة.



وأضاف "أبو عاصي" في لقائه مع الشيخ خالد الجندي ببرنامج لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "الختان كان عادة عند العرب ليست من قبيل الحكم الشرعي، حتى أن دلالة السنة لا تفيد الوجوب إلا ما كان مؤيدًا في حكم القرآن".



وتابع "ومن هنا فمن حق ولي الأمر أن يمنع هذا المباح للمصلحة فما بالك إذا كان عنده تقارير طبية تؤكد أن فيه ضرر ومفسدة والشريعة في كلياتها تمنع الضرر عن الإنسان وهو ما ينطبق على الختان".



