المنظمة الدولية للإبل تستعرض تجربة دولية لعلاج مرضى التوحد

تعقد المنظمة الدولية للإبل بالتعاون مع مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالندوة الدولية الثانية عن كتاب كامل كريزي ضمن برامج الندوات العالمية والثقافية للمنظمة بعد غدٍ الجمعة تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية عن مرض التوحد الذي يوافق الثاني من أبريل 2 أبريل 2021.

وتُقام الندوة الساعة 8 مساءً ، عبر منصة تويتر التابعة لها بأربع لغات( العربية والإنجليزية والروسية والفرنسية)، وتقدمها الدكتورة كريستينا آدامز مؤلفة كتاب Camel Crazy (عاشقة الإبل) – وكتاب البحث عن المعجزات في عالم الإبل الغامض (مكتبة العالم الجديد) الحائز على جائزة نوتيلوس للكتاب.

وستتناول الدكتورة آدامز خلال الندوة العديد من المحاور والنقاط المتعلقة بموضوع الندوة ، كما ستتحدث عن جهودها في صياغة علم جديد لصناعة حليب الإبل وفوائده في جميع أنحاء العالم وتقديم معلومات دقيقة وموثوقة عن الإبل وألبانها.

وأوضح مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين أن هذه الندوة تأتي استمرارًا للتعاون المشترك والمثمر مع مكتبة الملك عبد العزيز العامة، وضمن برامج الندوات العالمية والثقافية للمنظمة الدولية للإبل وللسنة الدولية للإبليات 2024م ، بهدف نشر ثقافة الإبل على المستوى الدولي.

وقال : "تملك الدكتورة كريستينا آدامز خبرات طويلة ومشاركات واسعة، وحظيت أعمالها بالنشر العديد من الصحف والمواقع العالمية المتخصصة مثل آل أي تايمز، واشنطن بوست، إن بي آر، أوزي، مجلة أورانج كوست، وهي متحدثة دَوْلِيًة وتحمل ماجستير الكتابة الإبداعية، وفازت بـ( جائزة الدكتور ف. كورين للتميز في ممارسات زراعة الألبان والابتكار) ، و ( جائزة الإنجاز مدى الحياة من جائزة سري رام سينغ التذكارية لرعاية الحيوان".

يُشار إلى أن المنظمة الدولية للإبل ICO منظمة غير ربحية، مقرها الرئيس العاصمة السعودية (الرياض)، ومؤسسها فهد بن فلاح بن حثلين في شهر مارس 2019م، وتضم حَالِيًّا 105 من الدول الأعضاء على مستوى قارات العالم، وتهدف إلى تطوير وخدمة كل ما يتعلق بالإبل كموروث ثقافي في عمق التاريخ الإنساني.